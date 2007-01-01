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          Светодиодная лента

          от 289 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Лента светодиодная набор RGB 5м, произведённого компанией ChiedoCover
          2 499 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Лента светодиодная набор RGB 5м
          Настоящее фото товара Комплект LED ленты 220В , произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комплект LED ленты 220В
          Настоящее фото товара Контурная подсветка светодиодной лентой, белый теплый, произведённого компанией ChiedoCover
          289 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Контурная подсветка светодиодной лентой, белый теплый
          Настоящее фото товара Комплект LED ленты 12В smd 5050, произведённого компанией ChiedoCover
          2 599 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект LED ленты 12В smd 5050
          Настоящее фото товара Комплект LED ленты 12В smd 3528 5m, произведённого компанией ChiedoCover
          1 769 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект LED ленты 12В smd 3528 5m
          Настоящее фото товара Комплект LED ленты 12В, 5m, холодный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 769 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект LED ленты 12В, 5m, холодный белый
          Настоящее фото товара Контурная подсветка светодиодной лентой, 12В, 2m, произведённого компанией ChiedoCover
          735 ₽
          Оптовая цена
          5
          Контурная подсветка светодиодной лентой, 12В, 2m
          Настоящее фото товара Лента светодиодная набор RGB+W 5м, произведённого компанией ChiedoCover
          2 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Лента светодиодная набор RGB+W 5м
          Настоящее фото товара Лента светодиодная 5м 72В, произведённого компанией ChiedoCover
          1 859 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Лента светодиодная 5м 72В
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Комплект LED ленты 12В, IP65, 5м, произведённого компанией ChiedoCover
          3 749 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект LED ленты 12В, IP65, 5м
          Настоящее фото товара Комплект LED ленты 12В, 1м, IP20, произведённого компанией ChiedoCover
          755 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект LED ленты 12В, 1м, IP20
          Настоящее фото товара Комплект LED ленты 12В, IP20, 5м, произведённого компанией ChiedoCover
          1 469 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комплект LED ленты 12В, IP20, 5м
          Настоящее фото товара Комплект LED ленты RGB, IP65, 5м, произведённого компанией ChiedoCover
          2 799 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комплект LED ленты RGB, IP65, 5м
          Настоящее фото товара Лента светодиодная Эра RGB IP65 Wifi 5m, произведённого компанией ChiedoCover
          3 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Лента светодиодная Эра RGB IP65 Wifi 5m
          Настоящее фото товара Контурная подсветка светодиодной лентой 2м smd 3528, произведённого компанией ChiedoCover
          289 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Контурная подсветка светодиодной лентой 2м smd 3528
          Настоящее фото товара Светодиодная лента с Wi-Fi, произведённого компанией ChiedoCover
          3 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Светодиодная лента с Wi-Fi
          Настоящее фото товара Светодиодная лента APEYRON, произведённого компанией ChiedoCover
          761 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Светодиодная лента APEYRON
          Настоящее фото товара Светодиодная лента Paulmann SimpLED Motion, произведённого компанией ChiedoCover
          3 929 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светодиодная лента Paulmann SimpLED Motion
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Светодиодная лента Uniel ULS 50м RGB, произведённого компанией ChiedoCover
          18 215 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Светодиодная лента Uniel ULS 50м RGB
          Настоящее фото товара Светодиодная лента Globo RGB, произведённого компанией ChiedoCover
          5 360 ₽
          Оптовая цена
          5
          Светодиодная лента Globo RGB
          Настоящее фото товара Лента светодиодная MaxLED Basiss 3m, произведённого компанией ChiedoCover
          14 718 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Лента светодиодная MaxLED Basiss 3m
          Настоящее фото товара Светодиодная лента Paulmann RGB, произведённого компанией ChiedoCover
          9 956 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Светодиодная лента Paulmann RGB
          Настоящее фото товара Светодиодный гибкий неон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          530 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Светодиодный гибкий неон зеленый
          Настоящее фото товара Светодиодный гибкий неон белый 144, произведённого компанией ChiedoCover
          530 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светодиодный гибкий неон белый 144
          Настоящее фото товара Светодиодный гибкий неон белый 120, произведённого компанией ChiedoCover
          410 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светодиодный гибкий неон белый 120
          Настоящее фото товара Светодиодный гибкий неон красный 120, произведённого компанией ChiedoCover
          410 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Светодиодный гибкий неон красный 120
          Настоящее фото товара Светодиодный гибкий неон белый односторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светодиодный гибкий неон белый односторонний
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Светодиодный гибкий неон синий односторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светодиодный гибкий неон синий односторонний

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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