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          Вид диванов

          От 1 490 ₽
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          Прямые диваны

          Настоящее фото товара Диван c каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван c каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван Топаз с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          10 690 ₽12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Топаз с каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван Топаз, произведённого компанией ChiedoCover-35%
          6 490 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Топаз
          Настоящее фото товара Диван линейный, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          7 990 ₽10 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван линейный
          Настоящее фото товара Диван модульный для кафе, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          6 790 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван модульный для кафе
          Настоящее фото товара Диван Хельсинки, система модулей, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Хельсинки, система модулей
          Настоящее фото товара Диван Тиффани, модульная система, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Тиффани, модульная система
          Настоящее фото товара Диван стяжка, хром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 870 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван стяжка, хром
          Все

          Угловые диваны

          Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          81 700 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          85 300 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Честер угловой
          Настоящее фото товара Диван Честерфилд угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          103 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Честерфилд угловой
          Настоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван большой, угловой
          Настоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван угловой Бостон
          Настоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
          31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван угловой Аккордеон
          Настоящее фото товара Диван угловой Танами, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван угловой Танами
          Настоящее фото товара Диван угловой Business , произведённого компанией ChiedoCover
          23 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван угловой Business
          Все

          Модульные диваны

          Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          8 890 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван классический
          Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          8 390 ₽9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Винтаж
          Настоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
          14 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван модульный с каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          8 890 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Simple
          Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          6 990 ₽10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван барный Флэш
          Настоящее фото товара Диван с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван с высокой спинкой
          Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          18 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Люкс с высокой спинкой
          Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
          22 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Монте-Карло
          Все

          Кожаные диваны

          Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Лиль
          Настоящее фото товара Диван Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          56 500 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Ричард
          Настоящее фото товара Диван Честер, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          37 800 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Честер
          Настоящее фото товара Диван Честерфилд, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          39 500 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Честерфилд
          Настоящее фото товара Диван-кушетка Рекамье, произведённого компанией ChiedoCover
          46 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван-кушетка Рекамье
          Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          53 185 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван 2-местный Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Кушетка Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          58 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кушетка Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          75 300 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
          Все

          Диван-кровати

          Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Антей
          Настоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
          16 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Джина
          Настоящее фото товара Диван Джаконда, произведённого компанией ChiedoCover
          20 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Джаконда
          Настоящее фото товара Диван Дели, произведённого компанией ChiedoCover
          24 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Дели
          Настоящее фото товара Диван Дели малогабаритный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Дели малогабаритный
          Настоящее фото товара Диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Глория
          Настоящее фото товара Диван Сканди, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Сканди
          Настоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тахта Соло
          Все

          Диваны на металлокаркасе

          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Нью-Йорк
          Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Форвард
          Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Фолевел
          Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт New 7
          Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван лофт New 4
          Настоящее фото товара Диван лофт New 9, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт New 9
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс
          Все

          Диваны с высокой спинкой

          Настоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          17 900 ₽21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Ассоль
          Настоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Бурлеск
          Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван София линейный
          Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
          21 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Тоскана
          Настоящее фото товара Диван Стамбул, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Стамбул
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Меланин
          Настоящее фото товара Диван лофт Махогони, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Махогони
          Настоящее фото товара Диван лофт Винил, произведённого компанией ChiedoCover
          21 600 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Винил
          Все

          Диваны с подлокотниками

          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          67 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Chesterfield Lux трехместный желтый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          67 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
          Все

          Диваны без подлокотников

          Настоящее фото товара Диван Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
          12 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Клуб
          Настоящее фото товара Диван Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Мюнхен
          Настоящее фото товара Диван Камелот Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
          14 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Камелот Лайт
          Настоящее фото товара Диван Чайхана, произведённого компанией ChiedoCover
          20 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Чайхана
          Настоящее фото товара Диван Чикаго модульный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Чикаго модульный
          Настоящее фото товара Диван Тетрис, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Тетрис
          Настоящее фото товара Диван Айлант, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Айлант
          Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Лотос
          Все

          Банкетки

          Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 черная, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка ПФ-11 черная
          Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 белая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Банкетка ПФ-11 белая
          Настоящее фото товара Банкетка Джови серо-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка Джови серо-синяя
          Настоящее фото товара Банкетка Джови белая, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Джови белая
          Настоящее фото товара Банкетка Ретро с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
          3 399 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Ретро с ящиком
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          21 990 ₽24 799 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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