Металлические стулья нашего производства
Стул Хит 25 мм черная шагрень с сеткой, серый вельветСтул Хит 25 мм со столикомСтул Хит 20 мм, белый каркас, обивка TALU KOMСтул складной Форест серебристый каркас, обивка CHATEAU FLOWERСтул Форест СинийСтул Форест Гамп красныйСтул Хит с подлокотниками, красная коронаСтул Хит 20 мм золото, бронзовый кожзамСтул Денвер сереброСекция стульев Хит 3х местная, каркас бронза, фиолетовая экокожаСекция стульев Хит 2х местная, серебристый каркас, синий вельвет Секция 2х местная из стульев Хит золотой ромбСекция из 3-х стульев АзияСекция из 4-х стульев Хит 20 мм, бронзаСекция из 4-х стульев Хит 20 мм, золото, красный ромбСтул Хит 25 мм золото, бежевый аршСтул ИзоСекция стульев Изо - 3 шт.Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, золото, кожзам черныйСтул Браун 25мм с каретной стяжкой, золото, кожзам красныйСтул Хит 25 мм, золото, каретная стяжка, синяя коронаСтул хит 20 мм, золото, ромб красныйСтул Хит 25 мм, золото, крон коричневыйСтул Хит 20 мм, золото, полоса узкая, коричневый