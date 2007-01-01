Мягкие стулья нашего производства
Стул Гаага белая тканьПолукресло Огаста зеленое с тропическим принтомСтул Хит 25 мм черная шагрень с сеткой, серый вельветСтул Роза велюр голубойПолукресло Денди кофеСтул Гаага молочный кожзамСтул Киви серая рогожкаСтул Кеми коричневыйСтул Kongsberg изумруд, сплошнойПолукресло Огаста насыщено-синийСтул Маллин светло-серый, черные ножкиСтул Маллин серый, черный ножкиСтул Наполеон, черное-белая патина, синяя подушкаСтул Мила серыйСтул Гаага барный, серый, ножки венгеСтул Kongsberg темно-зеленыйСтул Турин, синий вельветСтул Камила, темно-коричневая рогожкаСтул Kongsberg светло-розовый, черный ножкиСтул Kongsberg бежевый велюр, ножки букСтул Гаага синий велюр, ножки орехСтул Роза вельвет антрацит, ножки черная эмальСтул Тюльпан вельвет бежевый, ножки букСтул Роза Верона, ножки черная эмаль