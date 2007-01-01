Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной
Стул Kongsberg, коричневый, сплошной
Стул Kongsberg, бордовый, сплошной
Стул Kongsberg изумруд
Стул Kongsberg, сиреневый, сплошной
Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр
Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом
Стул Kongsberg, горчично - желтый, металлические ножки
Стул Kongsberg, антрацит, экокожа, металлические ножки
Стул Kongsberg, Azure, белые ножки
Стул Kongsberg, бирюзовый