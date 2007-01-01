Cтул Лофт-6, бук, цвет Венге

Заказать такой же
  • Cтул Лофт-6, бук, цвет Венге
  • Cтул Лофт-6, бук, цвет Венге
  • Cтул Лофт-6, бук, цвет Венге

Рекомендуем купить

Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лофт-6

Другие заказы в категории «Лофт»

Стол Лофт-7, белая расцветкаСтол Лофт-7, белая расцветкаСтул Самба, коричневый каркас, шоколадная экокожаСтул Самба, коричневый каркас, шоколадная экокожаСтул-кресло Самба, белый каркас, белые подлокотники, синий кожзамСтул-кресло Самба, белый каркас, белые подлокотники, синий кожзамКресло лофт ХэнкКресло лофт ХэнкСтул Даллас велюрСтул Даллас велюр
Все заказы