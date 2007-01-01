Кресло Камила, велюр Teddy 633, ножки венге

Заказать такой же
  • Кресло Камила, велюр Teddy 633, ножки венге
  • Кресло Камила, велюр Teddy 633, ножки венге
  • Кресло Камила, велюр Teddy 633, ножки венге

Рекомендуем купить

Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Камила

Другие заказы в категории «Кресла»

Полукресло Самбука, ткань гобелен, черныйПолукресло Самбука, ткань гобелен, черныйКресло Камила, ткань Mediya Plain Tobacco-fire, ножки старинный орехКресло Камила, ткань Mediya Plain Tobacco-fire, ножки старинный орехКресло Камила, ножки венге, бежевая обивкаКресло Камила, ножки венге, бежевая обивкаПолукресло Шарри, велюр Velutto 49, ножки морилка белаяПолукресло Шарри, велюр Velutto 49, ножки морилка белаяКресло лофт ХэнкКресло лофт Хэнк
Все заказы