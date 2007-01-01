Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм
Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый