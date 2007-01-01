Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро
Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро
Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро
Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань
Стул Самба М, оранжевый, каркас хром