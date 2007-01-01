Производителям кухонного оборудования

Занимаетесь поставкой, монтажом, обслуживанием и ремонтом профессионального кухонного оборудования для кафе, ресторанов и предприятий общественного питания?

Станьте нашим партнером!

Компания ChiedoCover заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном партнерстве с ответственными поставщиками всего спектра оборудования для профессиональной кухни ресторанов, кафе и предприятий общественного питания (теплового, холодильного, технологического оборудования, посудомоечных машин и др.), в связи с чем, приглашаем Вас принять участие в Программе сотрудничества.

Что получают наши партнеры?

Перекрестная рассылка по клиентской базе;

Совместная закупка со скидкой;

Содействие в продвижении общих проектов;

Привлечение клиентов и рекомендации прямым заказчикам;

Партнёрский маркетинг.

Совместно с нашими партнерами по программе сотрудничества мы стремимся максимально удовлетворить запросы владельцев кафе, ресторанов и предприятий общественного питания.