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          Стать нашим представителем

          Компания ChiedoCover приглашает дилеров к сотрудничеству. Предлагая сотрудничество, мы хотим установить взаимовыгодные, надежные и долгосрочные отношения.

          Если вы

          • Являетесь продавцом мебели в сегменте В2В
          • Представляете отдел закупок банкетной мебели для предприятий общественного питания, конференц-залов и гостиниц
          • Занимаетесь продажей банкетной мебели и банкетного текстиля
          • У вас есть выставочный зал или шоурум

          Помимо банкетной мебели мы также производим банкетный текстиль

          • Чехлы на стулья
          • Чехлы для столов
          • Скатерти и напероны
          • Фуршетные юбки
          • Салфетки и куверты
          • Фартуки для персонала

          Мы предоставляем

          • Возможность приобретать нашу продукцию по специальным ценам для дилеров
          • Презентационные и рекламные материалы в печатном и электронном виде
          • Персонального менеджера
          • Бесплатные образцы продукции: столы, стулья, банкетный текстиль

          Почему с нами выгодно работать?

          • У вас появляется дополнительная возможность заработать
          • Вы предлагаете своим клиентам качественный, сертифицированный и безопасный товар
          • Ассортимент нашей продукции постоянно расширяется в зависимости от потребностей
            клиента
          • Становясь нашим представителем, вы получаете возможность продавать все продукты нашей компании
          • Мы обеспечиваем рекламно-информационную и консультационную поддержку

          Требования к кандидатам

          • Наличие базы потенциальных покупателей
          • Собственный шоурум или выставочный зал
          • Опыт работы в мебельном бизнесе

          Наши преимущества

          • Собственное производство
          • Бесплатные образцы
          • Короткие сроки производства
          • Возможность выполнения индивидуальных заказов
          • Наличие продукции на складе
          • Доставка в любую точку РФ и за ее пределы

          Отдел по работе с дилерами

          +7 922 663-92-22 plekhova@chiedocover.ru
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