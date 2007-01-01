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Приглашаем вас к сотрудничеству с одной из ведущих компаний-производителей в сфере HoReCa

Прессе

Нуждаетесь в экспертном мнении по конкретной теме или находитесь в поиске собеседника для интервью? Свяжитесь с нами!

Производителям

Приглашаем производителей в сфере HoReCa к сотрудничеству и предлагаем все наши ресурсы на благо общей прибыли

Поставщикам

Мы заинтересованы в поиске новых поставщиков оборудования и материалов, оставьте свои контакты!

Производителям кухонного оборудования

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