Гостиница и ресторан "Глазов"

г. Глазов

Производство компании ChiedoCover выполнило крупный заказ для меблировки гостиницы Глазов, включающий в себя как стандартные модели, так и товары по индивидуальным размерам. Гостиница Глазов – крупнейший гостиничный комплекс севера Удмуртии, современная площадка для проведения бизнес событий, форумов, конференций.

Товары, используемые в Гостиница и ресторан "Глазов"

Стол Лидер 3Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3

Чехол 01 белыйНастоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3793
389 ₽
96Хит

Чехол 01 белый

В наличии 500 шт.
Скатерть Ричард, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 610
10

Скатерть Ричард, круглая

Тележка для круглых столовНастоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
13

Тележка для круглых столов

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Стул Хит 25мм - серебро, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300
12

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

Полукресло ШарриНастоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от12 89017
15 390 ₽
13

Полукресло Шарри

Кресло ШангрилаНастоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
10

Кресло Шангрила

Стул Гаага коричневыйНастоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
93Хит

Стул Гаага коричневый

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Оскар классик, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Кресло Оскар классик

Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиенаНастоящее фото товара Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
13

Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена

Кресло Дженкс, шотландская клетка, краснаяНастоящее фото товара Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
9

Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная

Стул Тюльпан на металлическом основании, золотоНастоящее фото товара Стул Тюльпан на металлическом основании, золото, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
15

Стул Тюльпан на металлическом основании, золото

Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилкаНастоящее фото товара Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
15Хит

Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка

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