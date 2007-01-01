Производство компании ChiedoCover выполнило крупный заказ для меблировки гостиницы Глазов, включающий в себя как стандартные модели, так и товары по индивидуальным размерам. Гостиница Глазов – крупнейший гостиничный комплекс севера Удмуртии, современная площадка для проведения бизнес событий, форумов, конференций.