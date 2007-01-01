Производство компании ChiedoCover выполнило крупный заказ для меблировки гостиницы Глазов, включающий в себя как стандартные модели, так и товары по индивидуальным размерам. Гостиница Глазов – крупнейший гостиничный комплекс севера Удмуртии, современная площадка для проведения бизнес событий, форумов, конференций.
Стол Лидер 3
Чехол 01 белый
Скатерть Ричард, круглая
Тележка для круглых столов
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Полукресло Шарри
Кресло Шангрила
Стул Гаага коричневый
Кресло Оскар классик
Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена
Кресло Дженкс, шотландская клетка, красная
Стул Тюльпан на металлическом основании, золото
Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка