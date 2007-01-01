Кафе "У Шаляпина"

г. Бор

Товары, используемые в Кафе "У Шаляпина"

Стол Олимп 2Настоящее фото товара Стол Олимп 2, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена
15

Стол Олимп 2

Стул Solar, серый велюрНастоящее фото товара Стул Solar, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
8

Стул Solar, серый велюр

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