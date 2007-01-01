Реалити-шоу на ТНТ "Битва Дизайнеров"

г. Москва

Товары, используемые в Реалити-шоу на ТНТ "Битва Дизайнеров"

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-19%
4 090 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Реалити-шоу на ТНТ "Битва Дизайнеров" на карте