Веранда представляет собой просторный банкетный зал, расположенный на огороженной территории. Зал оборудован собственной кухней, санузлом, гардеробной, гримёрной, а также отдельным подъездом ко входу. Это идеальное место для проведения всевозможных мероприятий: от красивых романтических свадеб и стильных дней рождений, до весёлых детских праздников.
Площадь зала - 400 кв.м.
Площадь открытой террасы - 150 кв.м.
Площадь прилегающей территории - 250 кв.м.
Размещение:
Банкет - до 200 персон
Фуршет - до 300 гостей