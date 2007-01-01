г. Москва

Soho Country Club

Веранда представляет собой просторный банкетный зал, расположенный на огороженной территории. Зал оборудован собственной кухней, санузлом, гардеробной, гримёрной, а также отдельным подъездом ко входу. Это идеальное место для проведения всевозможных мероприятий: от красивых романтических свадеб и стильных дней рождений, до весёлых детских праздников.





Площадь зала - 400 кв.м.

Площадь открытой террасы - 150 кв.м.

Площадь прилегающей территории - 250 кв.м.





Размещение:

Банкет - до 200 персон

Фуршет - до 300 гостей