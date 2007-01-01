+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          КафеРестораныБанкетные залыОтелиГостиницыХрамыУчебные заведения
          г. Москва

          Soho Country Club

          Веранда представляет собой просторный банкетный зал, расположенный на огороженной территории. Зал оборудован собственной кухней, санузлом, гардеробной, гримёрной, а также отдельным подъездом ко входу. Это идеальное место для проведения всевозможных мероприятий: от красивых романтических свадеб и стильных дней рождений, до весёлых детских праздников.


          Площадь зала - 400 кв.м.

          Площадь открытой террасы - 150 кв.м.

          Площадь прилегающей территории - 250 кв.м.


          Размещение:

          Банкет - до 200 персон

          Фуршет - до 300 гостей

          Последние добавленные заведения

          Город Киров
          Дом парфюмера
          Город Сыктывкар
          Свято-Стефановский кафедральный собор
          Город Калуга
          Ресторан "Биосфера"
          Город Азов
          Ресторан "Вишневый сад"
          Город Киров
          КОГПОАУ колледж промышленности и автомобильного сервиса
          Город Новосибирск
          Чкаловские Дачи
          Город Тверь
          Банкетный зал Классик
          Город Москва
          Кафе Номер 1

          Товары, используемые в Soho Country Club

          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3

          Soho Country Club на карте