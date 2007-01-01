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              Совсем скоро: шоурумы ChiedoCover в Пензе и Тольятти

              Официальное открытие пятого шоурума ChiedoCover состоится 10 октября в Пензе.

              Ждем Вас по адресу: пр. Победы, 138

              Телефон для справок: +7 987 077 14 15, +7 412 446 56 65

              Режим работы:

              Пн - Пт: с 09.00 до 19.00

              Сб - Вс: с 09.00 до 18.00

              Шестой фирменный шоурум откроет свои двери 17 октября в Тольятти.

              Ждем Вас в ТЦ SQM2 по адресу: Южное шоссе 12, строение 5

              Телефон для справок: +7 919 807 70 26

              Режим работы:

              Пн - Пт: с 9.00 до 19.00

              Сб: с 9:00 до 18:00

              Вс: с 10:00 до 17:00

              Формат шоурума позволяет легко выбрать понравившуюся мебель, "протестировать" перед покупкой, посмотреть "в живую" образцы материалов при индивидуальном заказе. Грамотные консультанты подробно расскажут о преимуществах той или иной модели, покажут все цветовые варианты, помогут реализовать любые идеи и познакомят с текущими акциями.

              В вашем городе еще нет шоурума ChiedoCover? Откройте его сами!

              Розничный магазин ChiedoCover — это готовый бизнес-проект магазина с отлаженными бизнес-процессами на честных условиях. Без роялти, паушальных и скрытых платежей, с окупаемостью за полгода.

              Подробнее на сайте или по телефону: +7 922 922-47-37

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