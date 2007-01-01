Официальное открытие пятого шоурума ChiedoCover состоится 10 октября в Пензе.
Ждем Вас по адресу: пр. Победы, 138
Телефон для справок: +7 987 077 14 15, +7 412 446 56 65
Режим работы:
Пн - Пт: с 09.00 до 19.00
Сб - Вс: с 09.00 до 18.00
Шестой фирменный шоурум откроет свои двери 17 октября в Тольятти.
Ждем Вас в ТЦ SQM2 по адресу: Южное шоссе 12, строение 5
Телефон для справок: +7 919 807 70 26
Режим работы:
Пн - Пт: с 9.00 до 19.00
Сб: с 9:00 до 18:00
Вс: с 10:00 до 17:00
Формат шоурума позволяет легко выбрать понравившуюся мебель, "протестировать" перед покупкой, посмотреть "в живую" образцы материалов при индивидуальном заказе. Грамотные консультанты подробно расскажут о преимуществах той или иной модели, покажут все цветовые варианты, помогут реализовать любые идеи и познакомят с текущими акциями.
В вашем городе еще нет шоурума ChiedoCover? Откройте его сами!
Розничный магазин ChiedoCover — это готовый бизнес-проект магазина с отлаженными бизнес-процессами на честных условиях. Без роялти, паушальных и скрытых платежей, с окупаемостью за полгода.
Подробнее на сайте или по телефону: +7 922 922-47-37