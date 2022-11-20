Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина980 мм
- Длина2320 мм
- Вес60 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьяткань
- Цветсиний
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Стул Хит 20мм Лайт - серебро
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Стул Престиж Люкс
Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)