Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина690 мм
- Высота740 мм
- Вес20 кг
- Объем0.1 л
- Материал ножекМассив березы
- Количество мест1
- Цвет подстольяЧерный
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный Dino, орех
Стол обеденный Dino, черный дуб
Стол обеденный Dario, грецкий орех
Стол обеденный Марбург
Кофейный столик Contour Max
Кофейный столик Contour Mini
Стол керамический Дели
Стол Фрейк, светло-коричневый
Стол обеденный Толедо D80 мрамор
Стол ЧК М
Стол раскладной Roberto, дуб
Стол Алингсос черная шагрень / мрамор серый
Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый
Стол деревянный Эльпатия 130 дуб велингтон / черный матовый
Стол деревянный Джил крем с золотой патиной
Стол деревянный Тринити Лофт, черный матовый
Стол деревянный Красидиано молочный
Стол деревянный Арктоис
Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый
Стол пластиковый Sky Table 70