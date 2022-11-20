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Баи дуб юкон, черный

Артикул: CH-035-551
43 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина690 мм
  • Высота740 мм
  • Вес20 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал ножекМассив березы
  • Количество мест1
  • Цвет подстольяЧерный
  • Страна изготовленияРоссия

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