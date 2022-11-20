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          Фотография Абажур Восточные сказки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Абажур Восточные сказки

          4.3
          Оптовая цена
          от 520 ₽
          При покупке от 5 шт
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          Абажур Восточные сказки
          Абажур Восточные сказки
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          Характеристики товара

          Описание

          Абажур выполнен в романтичном стиле и украсит любой интерьер в стиле кантри или классик. Изделие имеет металлическую основу и тканевое покрытие с рюшем в верхней части, что придает ему изящности и элегантности. За счет легкой драпировки достигается эффект мягкого рассеивания света. Модель станет прекрасным украшением спальни, гостиной или детской комнаты для девочки. Для экономичного расхода электроэнергии можно установить ультрасовременные светодиодные лампы (в комплект не входят), позволяющие сократить ее расход в 10 раз

          Основные характеристики

          Длина 145 мм

          Высота 115 мм

          Ширина 145 мм

          Подходит для цоколя Е14

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