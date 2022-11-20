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Аксессуар Агатовый шар, латунь - фото 1Аксессуар Агатовый шар, латунь - фото 2Аксессуар Агатовый шар, латунь - фото 3

Аксессуар Агатовый шар, латунь

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Диаметр300 мм

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