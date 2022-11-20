Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина350 мм
- Ширина240 мм
- Высота90 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Стойка крокосмея Берклис
Лавка - кашпо Морет, Ловесил Шариф
Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40
Фитостойка Луара Свит грас Тиро
Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт
Искусственный газон Хова
Цветочница Футбольный мяч
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
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Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп