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Аксессуар Female hand

Артикул: CH-049-458
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота90 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
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