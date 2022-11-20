Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота590 мм
- Длина450 мм
- Глубина390 мм
- Цветчерный, золотой
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Vetro 40, снежно-белый
Кашпо - лавка Dekollete Морет Шпалера, Крокосмея Маро
Композиция пуансетия Берта
Фитостойка Порто хедера
Вазон для цветов Хай-тек, цилиндрический
Кашпо Шилонг матовое черное