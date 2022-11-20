Товар в корзине. Перейти
Аксессуар клетка для птиц - фото 1

Аксессуар клетка для птиц

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Следующий Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота340 мм
  • Диаметр190 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Аксессуар Кристалл розового кварца, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590
Оптовая цена
6

Аксессуар Кристалл розового кварца

Настоящее фото товара Статуэтка Черный человек, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена
14

Статуэтка Черный человек

Деревянная скульптура "Падший Ангел"Настоящее фото товара Деревянная скульптура "Падший Ангел", произведённого компанией ChiedoCover
от322 590
Оптовая цена
15

Деревянная скульптура "Падший Ангел"

Настоящее фото товара Винтажные Гуси из массива манго, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена
6

Винтажные Гуси из массива манго

Настоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена
12

Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая

Настоящее фото товара Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена
7

Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн

Настоящее фото товара Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
15

Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий

Настоящее фото товара Статуэтка Джорджиа Орб, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
8

Статуэтка Джорджиа Орб

Настоящее фото товара Статуэтка Домашняя птичка, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Статуэтка Домашняя птичка, синяя

Настоящее фото товара Статуэтка Золотые ноги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
12

Статуэтка Золотые ноги

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Настоящее фото товара Аксессуар голова Давида, черно-золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
Оптовая цена
5

Аксессуар голова Давида, черно-золотая

Аксессуар Агатовый шар, латуньНастоящее фото товара Аксессуар Агатовый шар, латунь, произведённого компанией ChiedoCover
от63 890
Оптовая цена
9

Аксессуар Агатовый шар, латунь

Аксессуар Малахитовая колоннаНастоящее фото товара Аксессуар Малахитовая колонна, произведённого компанией ChiedoCover
от81 290
Оптовая цена
11

Аксессуар Малахитовая колонна

Настоящее фото товара Аксессуар Узел, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
15

Аксессуар Узел

Настоящее фото товара Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от59 690
Оптовая цена
15

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая

Набор из трёх лошадок дерево мангоНастоящее фото товара Набор из трёх лошадок дерево манго, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена
15

Набор из трёх лошадок дерево манго

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стойка фитония Уилт, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
6

Стойка фитония Уилт

Настоящее фото товара Стойка астра Эверт, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
15

Стойка астра Эверт

Настоящее фото товара Фитопанно агава Хинг, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
10

Фитопанно агава Хинг

Фитостойка Вилен осока СендиНастоящее фото товара Фитостойка Вилен осока Сенди, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена
12

Фитостойка Вилен осока Сенди

Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109Настоящее фото товара Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109, произведённого компанией ChiedoCover
88 090
Оптовая цена
14

Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
5

Кашпо Шилонг матовое бежевое

Кашпо Шилонг прозрачное сапфировоеНастоящее фото товара Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое