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Аксессуар Кристалл розового кварца - фото 1

Аксессуар Кристалл розового кварца

6 оценок
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Аксессуар клетка для птиц

Характеристики товара

Описание

Размеры:

Высота 280 мm

Высота 300 мm

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Основные характеристики

  • Длина90 мм
  • Глубина90 мм

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