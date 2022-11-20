Характеристики товара
Описание
Размеры:
Высота 280 мm
Высота 300 мm
Основные характеристики
- Длина90 мм
- Глубина90 мм
Размеры:
Высота 280 мm
Высота 300 мm
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Аксессуар Узел
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая
Набор из трёх лошадок дерево манго
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Кашпо Segmento 50, снежно-белый
Стойка орхидея Умай
Фитостойка Вилен осока Сенди
Фитостойка Вилен Свит грас Тиро
Вазон садово-парковый Топаз
Цветочница Филигран средняя, диаметр 900 мм
Кашпо Шилонг матовое белое