Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина370 мм
- Ширина140 мм
- Высота200 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Кашпо Гранд, среднее
Стойка Личи Чарисса Q Модуль
Фито стойка гортензия Салем
Стойка Сет осока Колор
Фитостойка Грей Анютины глазки L
Фитостойка Луара Свит грас Тиро
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп