Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина780 мм
- Глубина20 мм
- Материалдерево
Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35
Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50
Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70
Стойка модульная осока Леора
Фитостойка Этель папоротник Тотто
Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель
Искусственный газон Панама Синий
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой