Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина50 мм
- Длина820 мм
- Материалметалл
Аксессуар на стену Мотылёк, серый
Аксессуар на стену Мотылёк, синий
Аксессуар на стену "Добро пожаловать в ад"
Аксессуар на стену Голова Горгоны
Аксессуар на стену Осенний венок 2
Аксессуар на стену Осенний венок
Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый
Стойка Личи Чарисса W Модуль
Фито стойка агава Дау
Стойка алоказия Марта
Декоративная рама Вальдеричи
Цветочница Флора
Вазон для цветов Хай-тек, цилиндрический
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой