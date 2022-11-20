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Аксессуар на стену Банановые листья - фото 1Аксессуар на стену Банановые листья - фото 2Аксессуар на стену Банановые листья - фото 3

Аксессуар на стену Банановые листья

9 оценок
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Аксессуар на стену Голова Крокодила
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Аксессуар на стену Голова Крокодила

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина50 мм
  • Длина820 мм
  • Материалметалл

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