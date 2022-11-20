Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота290 мм
- Ширина150 мм
- Глубина370 мм
- Цветбелый
Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый
Бочонок винограда Хамат
Стойка модульная осока Леора
Стойка Сет Лаванда Нуар
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37
Фитостойка Порто монстера
Осока Дали кашпо Dekollete 36
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой