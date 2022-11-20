Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина270 мм
- Длина410 мм
- Глубина140 мм
- Материалсталь
Лофт перегородка №1
Лавка - кашпо Морет, Ловесил Шариф
Фитостойка Порто Свит грас Бьорк
Фитополотно Осока Сенди 50
Фитостойка композиция яблоко Гифу
Кашпо Ряска Девон
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