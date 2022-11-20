Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Длина460 мм
- Глубина40 мм
- Материалзеркало, полимеры
Фитостойка Этель папоротник Тотто
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40
Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой