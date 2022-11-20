Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Длина350 мм
Кашпо Dekollete Q32, осока Варто
Фито стойка гортензия Салем
Стойка ранункулюс Софи
Стойка Ширма горошек Шато
Фитостойка Порто фитония
Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Куб 40
Фитостойка Порто осока
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