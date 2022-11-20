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Аксессуар на стену череп Быка - фото 1Аксессуар на стену череп Быка - фото 2Аксессуар на стену череп Быка - фото 3

Аксессуар на стену череп Быка

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина160 мм
  • Длина1730 мм
  • Материалполимеры
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