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Аксессуар на стену череп Жираф - фото 1

Аксессуар на стену череп Жираф

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Ширина300 мм
  • Длина140 мм
  • Материалметалл
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