Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену Черно-белая лента - фото 1Аксессуар на стену Черно-белая лента - фото 2Аксессуар на стену Черно-белая лента - фото 3

Аксессуар на стену Черно-белая лента

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену Разноцветная маска
Аксессуар на стену Разноцветная маска
Следующий Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Разноцветная маска

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Длина1200 мм
  • Цветбелый, черный

Похожие товары

Аксессуар на стену Цветок 20Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 20, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
10

Аксессуар на стену Цветок 20

Аксессуар на стену Цветок 19Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 19, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
8

Аксессуар на стену Цветок 19

Аксессуар на стену Цветок 18Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 18, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
9

Аксессуар на стену Цветок 18

Аксессуар на стену Цветок 17Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 17, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Аксессуар на стену Цветок 17

Аксессуар на стену Цветок 16Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
10

Аксессуар на стену Цветок 16

Аксессуар на стену Цветок 15Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 15, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
6

Аксессуар на стену Цветок 15

Аксессуар на стену Цветок 14Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 14, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
14

Аксессуар на стену Цветок 14

Аксессуар на стену Цветок 13Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 13, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
11

Аксессуар на стену Цветок 13

Аксессуар на стену Цветок 12Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 12, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
12

Аксессуар на стену Цветок 12

Аксессуар на стену Цветок 11Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 11, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
10

Аксессуар на стену Цветок 11

С этим товаром покупают
Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Настоящее фото товара Стойка пшеница Сашэ Color, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
5

Стойка пшеница Сашэ Color

Композиция орхидея ФелизНастоящее фото товара Композиция орхидея Фелиз, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
12

Композиция орхидея Фелиз

Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40Настоящее фото товара Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена
9

Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40

Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2Настоящее фото товара Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2

Самшит АндоверНастоящее фото товара Самшит Андовер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
12

Самшит Андовер

Настоящее фото товара Вазон бетонный Мегаполис, произведённого компанией ChiedoCover
от142 590
Оптовая цена
8

Вазон бетонный Мегаполис

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Аксессуар на стену Цветок 10Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 10, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
10

Аксессуар на стену Цветок 10

Аксессуар на стену Цветок 9Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 9, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
8

Аксессуар на стену Цветок 9

Аксессуар на стену Цветок 8Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 8, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
8

Аксессуар на стену Цветок 8

Аксессуар на стену Цветок 7Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 7, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Аксессуар на стену Цветок 7

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы