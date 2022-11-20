Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина30 мм
- Длина150 мм
Композиция подсолнух Бландо
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Фитостойка Луара монстера
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1
Кашпо Фиалка Бурга F
Композиция Свит Грас Гота Dekollete Cubico W50
Кашпо Шилонг матовое светящееся
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди
Кровать куб Джеймс