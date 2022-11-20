Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина1300 мм
- Материалдерево
Стойка туя Вист Q
Фитостойка Этель папоротник Тотто
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30
Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50
Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40
Кашпо Шилонг матовое бронзовое
Кашпо Шилонг прозрачное алмазное
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой