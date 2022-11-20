Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену Деревянная карта мира - фото 1Аксессуар на стену Деревянная карта мира - фото 2Аксессуар на стену Деревянная карта мира - фото 3

Аксессуар на стену Деревянная карта мира

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену Деревянная карта мира, орех
Аксессуар на стену Деревянная карта мира, орех
Следующий Аксессуар на стену Ивонна розовое золото
Аксессуар на стену Деревянная карта мира, орех

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Длина1300 мм
  • Материалдерево
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стойка туя Вист Q, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
14

Стойка туя Вист Q

Фитостойка Этель папоротник ТоттоНастоящее фото товара Фитостойка Этель папоротник Тотто, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
15

Фитостойка Этель папоротник Тотто

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30Настоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
13

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30

Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50Настоящее фото товара Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
11

Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50

Настоящее фото товара Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
5

Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое бронзовое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
14

Кашпо Шилонг матовое бронзовое

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг прозрачное алмазное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
11

Кашпо Шилонг прозрачное алмазное

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой