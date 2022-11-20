Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Материалполимеры
Кашпо Прованс, квадратное
Стойка орхидея Руди
Стойка лаванда Марис
Фитостойка Порто осока Сенди
Композиция Мох Манн Кашпо Dekollete Конверт
Цветочница с лавочкой Испанский квартал
Цветочница Парадная
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой