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Аксессуар на стену Гипсовая голова Оленя - фото 1

Аксессуар на стену Гипсовая голова Оленя

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина200 мм
  • Материалгипс
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