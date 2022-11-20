Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Ширина460 мм
- Глубина200 мм
- Материалгипс
Вазон бетонный Ц-4-2
Вереск Мари
Стойка Лаванда Нуар
Фитостойка Грей Анютины глазки S
Фитостойка Вилен папоротник Гуар
Фитостойка Вилен Свит грас Тиро
Кашпо Шилонг матовое стальное
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