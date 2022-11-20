Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Ширина160 мм
- Глубина130 мм
Аксессуар на стену Голова страуса
Аксессуар на стену Голова буйвола
Аксессуар на стену Голова ретривера
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Мопса
Аксессуар на стену Голова Терьера
Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый
Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи
Фито стойка гортензия Салем
Фитостойка Вилен традесканция
Фитостойка Луара папоротник Мерида
Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель
Кашпо Шилонг матовое серый
Аксессуар на стену Голова Терьера
Аксессуар на стену Голова Крокодила
Аксессуар на стену Банановые листья
Аксессуар на стену Мотылёк, серый
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