Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина320 мм
- Материалметалл
Аксессуар на стену Голова страуса
Аксессуар на стену Голова ретривера
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Мопса
Аксессуар на стену Голова Терьера
Стойка астра Эверт
Стойка лаванда Вамит
Фитостойка Порто осока Гарри
Кашпо Фиалка Бурга S
Композиция Осока Марсель
Композиция Осока Висмар Dekollete Cubico W50
Искусственный газон Панама Синий
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Мопса
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