Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Ширина160 мм
- Глубина130 мм
Аксессуар на стену Голова страуса
Аксессуар на стену Голова буйвола
Аксессуар на стену Голова ретривера
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Мопса
Аксессуар на стену Голова Терьера
Стойка драцена Олдер
Стойка лаванда Кайли
Фитостойка Порто эвкалипт
Фитополотно Осока Бронко
Цветочница Бегония
Кашпо Шилонг матовое оранжевое
Кашпо Шилонг прозрачное алмазное
Аксессуар на стену Голова Мопса
Аксессуар на стену Голова Терьера
Аксессуар на стену Голова Крокодила
Аксессуар на стену Банановые листья
Аксессуар на стену Мотылёк, серый
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