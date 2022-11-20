Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота370 мм
- Длина280 мм
- Глубина110 мм
- Материалсмола
Кашпо №1
Цветочница бетонная квадратная
Кашпо Dekollete Q32, осока Варто
Стойка кизил Бота
Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Рока Куб 30
Фитостойка Порто папоротник Гуар
Цветочница Флора
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой