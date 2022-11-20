Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Ширина160 мм
- Длина390 мм
Аксессуар на стену Банановые листья
Аксессуар на стену Мотылёк, серый
Аксессуар на стену Мотылёк, синий
Аксессуар на стену "Добро пожаловать в ад"
Аксессуар на стену Голова Горгоны
Аксессуар на стену Осенний венок 2
Аксессуар на стену Осенний венок
Стойка горошек Аспен
Фитопанно агава Хинг
Самшит Гаяна кашпо Dekollete Ротанг куб 39
Осока Дали кашпо Dekollete 36
Кизил Ран кашпо Dekollete 36
Вазон-клумба Алзамай, 330/60
Цветочница Бегония
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой