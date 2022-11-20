Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалкерамика
Вазон бетонный Ц-4-3
Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50
Фито стойка агава Дау
Фитостойка Порто традесканция
Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень
Вазон садово-парковый Топаз
Цветочница Флора
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см