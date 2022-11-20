Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Ширина180 мм
- Глубина110 мм
Аксессуар на стену Голова страуса
Аксессуар на стену Голова буйвола
Аксессуар на стену Голова ретривера
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Терьера
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо Tenero 40, снежно-белый
Стойка Лаванда Нуар
Фитостойка Луара гортензия
Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32
Вазон бетонный Мегаполис
Кашпо Лардо белое
Аксессуар на стену Голова Крокодила
Аксессуар на стену Банановые листья
Аксессуар на стену Мотылёк, серый
Аксессуар на стену Мотылёк, синий
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