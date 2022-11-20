Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота610 мм
- Ширина570 мм
- Длина400 мм
- Материалполимеры
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый
Стойка драцена Олдер Q
Стойка яблоко Айза
Стойка Новогодняя туя Арин
Фитостойка Луара гортензия
Кашпо Фиалка Бурга F
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой