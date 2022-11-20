Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену голова Носорога - фото 1Аксессуар на стену голова Носорога - фото 2Аксессуар на стену голова Носорога - фото 3

Аксессуар на стену голова Носорога

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену голова Оленя
Аксессуар на стену голова Оленя
Следующий Аксессуар на стену череп Быка
Аксессуар на стену голова Оленя

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота610 мм
  • Ширина570 мм
  • Длина400 мм
  • Материалполимеры
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо Прованс, квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
10

Кашпо Прованс, квадратное

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
10

Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый

Настоящее фото товара Стойка драцена Олдер Q, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
15

Стойка драцена Олдер Q

Настоящее фото товара Стойка яблоко Айза, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена
14

Стойка яблоко Айза

Настоящее фото товара Стойка Новогодняя туя Арин, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
14

Стойка Новогодняя туя Арин

Фитостойка Луара гортензияНастоящее фото товара Фитостойка Луара гортензия, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена
12

Фитостойка Луара гортензия

Настоящее фото товара Кашпо Фиалка Бурга F, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
11

Кашпо Фиалка Бурга F

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой