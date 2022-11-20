Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалкерамика
Стойка пшеница Сашэ Color
Герань Эскондо
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Фитостойка Луара традесканция
Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109
Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36
Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
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