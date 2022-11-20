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Аксессуар на стену Голова ретривера - фото 1Аксессуар на стену Голова ретривера - фото 2Аксессуар на стену Голова ретривера - фото 3

Аксессуар на стену Голова ретривера

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Ширина280 мм
  • Глубина220 мм
  • Материалполимеры

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