Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина280 мм
- Глубина220 мм
- Материалполимеры
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Мопса
Аксессуар на стену Голова Терьера
Аксессуар на стену Голова Крокодила
Аксессуар на стену Банановые листья
Аксессуар на стену Мотылёк, серый
Аксессуар на стену Мотылёк, синий
Аксессуар на стену "Добро пожаловать в ад"
Кашпо Cilindro 30, снежно-белый
Стойка ранункулюс Софи
Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50
Стойка туя Паст
Фитостойка Порто осока
Вазон Абердин, низкий 400
Кашпо Шилонг прозрачное янтарное
Аксессуар на стену Голова Горгоны
Аксессуар на стену Осенний венок 2
Аксессуар на стену Осенний венок
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