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Аксессуар на стену Голова слона - фото 1

Аксессуар на стену Голова слона

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Ширина260 мм
  • Длина150 мм
  • Материалалюминий
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В наличии 44 шт.
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