Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Ширина260 мм
- Длина150 мм
- Материалалюминий
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Ротанг Куб 39
Композиция Эхиверия Теза кашпо Dekollete камень
Осока Дали Q кашпо Dekollete 19
Вазон-бочонок Аламеда
Цветочница Широкая
Кашпо Шилонг матовое оранжевое
Кашпо Прованс квадратное (бежевое)
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой