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Аксессуар на стену Голова страуса

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина180 мм
  • Глубина140 мм
  • Материалметалл

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