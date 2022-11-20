Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина180 мм
- Глубина140 мм
- Материалметалл
Аксессуар на стену Голова буйвола
Аксессуар на стену Голова ретривера
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Мопса
Аксессуар на стену Голова Терьера
Вазон бетонный Ваза В-3
Лавка - кашпо Морет, Крокосмея Маро
Стойка туя Вист Q
Фитостойка Луара папоротник Тотто
Вазон Аксарка, высокий 810
Цветочница парковая Классик
Кашпо Шилонг матовое бронзовое
Аксессуар на стену Голова ретривера
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы